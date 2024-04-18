Володин предложил всем странам принять закон об иноагентах

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Любая страна ради своего суверенитета обязана принять закон об иностранных агентах. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"В Грузии бушуют страсти. Обсуждается закон об иноагентах. Его критики говорят, что принятие законопроекта выгодно России. <...> Выступающие против принятия закона действуют однозначно в интересах другого государства, не своей страны точно", – сказал он.

По его словам, первый подобный закон приняли в США в 1938 году, он позволяет им затруднять деятельность СМИ и распространение информации, а за нарушения установлена уголовная ответственность. Володин напомнил, что такие же, но более либеральные, законы приняты в Британии, Израиле, Австралии и других странах, включая РФ.

"Несмотря на сильное давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, недавно приняты законы также в Венгрии и Киргизии", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

При этом сейчас инициативы с ограничением иностранного влияния рассматриваются также во Франции. Он уверен, что там, в отличие от Грузии, никаких беспорядков нет. Это может говорить о том, что инициатором беспорядков выступает другое государство, предположил спикер ГД.



Протесты в Грузии на фоне принятия закона об иноагентах начались еще в марте 2023 года. В апреле 2024 года парламент Грузии одобрил законопроект в первом чтении.

Премьер республики Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не откажется от принятия закона, а президент Саломе Зурабишвили указала, что наложит вето.