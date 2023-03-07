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Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния, сообщает ТАСС.

По словам спикера парламента республики Шалвы Папуашвили, пока принята грузинская версия законопроекта, а американскую версию обсудят на следующем заседании.

Согласно первой версии, агентом иностранного влияния должно считаться юридическое лицо, более 20% финансирования которого идет из-за рубежа. Американская же версия относится не только к юридическим, но и к физическим лицам. Кроме того, она включает уголовную ответственность.

Проект закона предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих деньги от иностранного государства.

В Госдепе США выразили обеспокоенность в связи с грузинским законом. Кроме того, после принятия законопроекта у здания парламента Грузии началась многотысячная акция протеста. Граждане выступают против, утверждая, что документ мешает евроинтеграции Грузии.

Ранее главы военных ведомств стран НАТО договорились усилить военную поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг пояснил, что Североатлантический альянс сделает все необходимое, чтобы усилить оборонные способности и устойчивость этих государств.

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