Шольц призвал к расширению ЕС за счет включения Украины и Молдавии

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает за включение в Евросоюз Украины, Молдавии, Грузии и западнобалканских государств. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я выступаю за расширение Европейского союза и включение государств Западных Балкан, Украины и Молдавии, а в перспективе – и Грузии", – сказал он.

В конце июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.

Глава Европейского совета Шарль Мишель тогда пояснял, что дальнейшие шаги по интеграции стран в Евросоюз будут предприняты после выполнения кандидатами условий, сформулированных Еврокомиссией.