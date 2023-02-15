В НАТО договорились усилить поддержку Грузии и Молдавии

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Главы военных ведомств стран НАТО договорились усилить военную поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

"Министры обсудили нашу приверженность другим партнерам, которые под риском, включая Боснию и Герцеговину, Грузию и Молдавию. И мы договорились продвинуть нашу поддержку", – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Столтенберг пояснил, что Североатлантический альянс сделает все необходимое, чтобы усилить оборонные способности и устойчивость этих государств.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на место следующей Украины западные государства на данный момент присматривают Молдавию.

По его словам, молдавский президент Майя Санду готова на все. Так Лавров ответил на вопрос журналистов о том, кто в теории может последовать по украинскому пути.



На место следующей Украины Запад присматривает Молдавию – Лавров

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