В Молдавии заявили, что Россия готовит нападение на республику в 2023 году

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В Молдавии заявили, что Россия якобы готовит нападение на республику в начале следующего года. Об этом сообщает телеканал TVR Moldova.

Такое заявление сделал руководитель молдавской службы информации и безопасности Александр Мустяцэ. Однако отмечается, что он не привел никаких аргументов, чтобы подтвердить реалистичность своих прогнозов.

"Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Молдавии, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе-феврале, или позже – в марте-апреле", – сказал он.

Мустяцэ выразил уверенность в том, что Россия намерена объединиться с Приднестровьем. Он также заявил, что РФ может не остановиться на этом.

В свою очередь, в службе информации и безопасности республики отметили, что глава ведомства говорил о нескольких сценариях дальнейшего развития событий, в том числе о нападении со стороны украинских территорий. В Молдавии уверены, что Россия намерена создать сухопутный коридор в Приднестровье.

Ранее президент Молдавии Майя Санду попросила Москву уважать границы страны. Такое заявление она сделала после якобы пролета через воздушное пространство республики трех ракет. По ее словам, Россия выпустила ракеты в сторону Украины, однако они пересекли воздушное пространство Молдавии.

Позднее политолог Александр Асафов оценил вероятность возникновения новой войны у границ РФ. Он заявил, что боевые столкновения в Приднестровье нельзя исключать, а Молдавия входит в число множества потенциальных точек конфликта, расположенных вокруг границ России.

Он также напомнил о силовом разгоне оппозиции, заявлениях по поводу мобилизации из-за возникновения каких-либо угроз и однозначной поддержке западного вектора в Молдавии.

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