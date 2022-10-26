Власти Молдавии могут в любой момент ввести в республику войска НАТО – Додон

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Власти Молдавии могут в любой момент ввести в страну войска НАТО, воспользовавшись помощью Конституционного суда, заявил экс-президент республики Игорь Додон.

"В 2016–2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. <...> Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял", – сказал политик в интервью РИА Новости.

По словам Додона, если правительство Молдавии захочет воспользоваться таким сценарием, то, скорее всего, оно обратится именно в КС. В противном случае, указал он, для ввода в страну войск НАТО придется начинать процедуру пересмотра конституции.

Данный процесс, отметил политик, займет минимум полгода. Помимо этого, у правящей партии не хватит голосов в парламенте, чтобы изменить основной закон Молдавии. Также, уверен Додон, жители республики будут категорически против этого.

"В этом случае социально-экономическое недовольство внутри страны будет дополнено этим вторжением войск иностранного государства и тогда власти останутся считанные часы", – пояснил он.

С 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, несмотря на свой нейтральный статус. Согласно опросам общественного мнения, более половины населения республики против вступления Кишинева в Североатлантический альянс.

Ранее Додон заявлял о военном присоединении Молдавии к Румынии и размещении на ее территории войск НАТО. По мнению политика, действующий президент страны Майя Санду провоцирует намеренную дестабилизацию, а некоторые западные политики хотят использовать население республики "как пушечное мясо в геополитической битве".

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