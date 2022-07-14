В МИД РФ предостерегли Молдавию от присоединения к антироссийским санкциям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия предостерегает Молдавию от присоединения к западным санкциям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она напомнила, что от антироссийских санкций, если верить опыту, страдают народы стран, которые ввели эти ограничения.

Захарова подчеркнула, что Евросоюз и НАТО продолжают принимать усилия для встраивания Молдавии в антироссийскую кампанию. По ее мнению, они также хотят освоить территорию республики под видом оказания помощи в сфере безопасности.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Молдавии последствиями в случае введения антироссийских санкций. По его мнению, молдавские власти "побежали впереди паровоза" в попытке угодить Евросоюзу. По его словам, еще даже не вступив в ЕС, они готовы присоединиться к санкциям против России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

