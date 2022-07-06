В МИД РФ прокомментировали выделение Западом военной помощи Молдавии

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Предоставление Западом военной техники Кишиневу не поспособствует укреплению безопасности Молдавии и урегулированию ситуации в Приднестровье, заявил замглавы департамента информации и печати министерства иностранных дел России Алексей Зайцев. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Россия призывает молдавские власти сдержанно подходить к военному сотрудничеству с западными странами.

"(Запад. – Прим. ред.), как показывает исторический опыт, преследует цели, весьма далекие от задач поддержания мира и стабильности", – подчеркнул Зайцев.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что Молдавию и Приднестровье практически невозможно объединить, поскольку они имеют разные ценности и разную идентичность.

По его мнению, Кишинев делает все, чтобы создать напряжение между Молдавией и Приднестровьем. Он добавил, что тенденция в Молдове, которая продвигается действующей властью, означает полный и тотальный разрыв отношений с Приднестровьем.