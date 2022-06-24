Песков оценил ситуацию со статусом кандидата в Евросоюз для Молдавии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о стремлении Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

"…мы видим сейчас Молдавию, которая хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы, и она из кожи вон пытается принимать какие-то меры", – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Кремль не хотел бы, чтобы власти Молдавии ассоциировали предоставление кандидатского статуса в ЕС с "антироссийскостью".

Накануне, 23 июня, глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что саммит глав государств и правительств ЕС одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены союза. Дальнейшие шаги по евроинтеграции будут предприняты после выполнения особых условий Еврокомиссии.