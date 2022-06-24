В Кремле прокомментировали решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в возможности испортить отношения между Россией и Евросоюзом еще сильнее. Так он прокомментировал решение о предоставлении европейской перспективы Украине и Молдавии.
"(Важно, чтобы эти процессы – Прим. ред.) не приводили к дальнейшему ухудшению наших отношений с ЕС, потому что их очень сложно дальше испортить, они и так уже изрядно подпорчены", – приводит ТАСС его слова.
Официальный представитель Кремля также назвал подобные решения внутренними европейскими делами. При этом он отметил важность вектора влияния таких процессов на отношения РФ с указанными странами.
Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.
Глава Европейского совета Шарль Мишель пояснил, что дальнейшие шаги по интеграции стран в Евросоюз будут предприняты после выполнения кандидатами условий, сформулированных Еврокомиссией.
По словам главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, данное решение лидеров стран Евросоюза не является гарантией того, что Украина станет членом союза в ближайшее время.
ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии
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