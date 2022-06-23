Глава Евросовета подтвердил одобрение статуса кандидатов для Украины и Молдавии

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Саммит глав государств и правительств ЕС одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены союза, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Евросовет только что решил предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии", – написал он в Twitter.

Мишель пояснил, что дальнейшие шаги по интеграции стран в Евросоюз будут предприняты после выполнения кандидатами условий, сформулированных Еврокомиссией.

По словам главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, данное решение лидеров стран Евросоюза не является гарантией того, что Украина станет членом союза в ближайшее время.

"В отношении Украины – абсолютно политизированное решение. Страна, которая не соответствует ни одному из критериев ЕС, теперь в предбаннике Евросоюза", – приводит его слова "Интерфакс".

Слуцкий отметил, что Украина может пребывать в статуса кандидата в течение достаточно длительного периода. По мнению депутата, ЕС принял данное решение исключительно для того, чтобы насолить России.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.

