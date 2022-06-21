Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

03:59

Европейский эксперт рассказал, сколько времени займет принятие Украины в ЕС

политика

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Принятие Украины в Евросоюз займет не менее 15 лет, считает бывший глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен.

По его словам, страны – члены Евросоюза могут наложить вето на вступление в любой момент процесса.

"Так что все, что европейские лидеры сделали во время своего визита в Киев, – это продали Зеленскому и украинцам голубую мечту", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Модрикамен обратил внимание на то, что во Франции оппозиция Макрона в лицах Жана-Люка Меланшона и Марин Ле Пен выразила сильное беспокойство по поводу Украины. В свою очередь премьер-министр Италии Марио Драги возглавляет коалицию, в состав которой входит немало партий, выступающих против присоединения Украины к ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что коллегия ЕК рекомендовала саммиту ЕС предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление. По ее словам, Украина заслуживает получение данного статуса.

Также президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал вероятным вступление Украины в Евросоюз. Американский лидер добавил, что его возможный визит на Украину будет зависеть от того, создаст ли это дополнительные трудности для украинской стороны.

До этого сообщалось, что с визитом на Украину прибыли представители Франции, Германии и Италии. Отмечалось, что они планировали обсудить с киевским руководством помощь Украине, в том числе военную, и ее возможное вступление в Европейский союз.

28 февраля текущего года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Заполненную анкету он передал в апреле. 8 июня большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление стране соответствующего статуса.

Еврокомиссия будет рекомендовать предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать