Европейский эксперт рассказал, сколько времени займет принятие Украины в ЕС

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Принятие Украины в Евросоюз займет не менее 15 лет, считает бывший глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен.

По его словам, страны – члены Евросоюза могут наложить вето на вступление в любой момент процесса.

"Так что все, что европейские лидеры сделали во время своего визита в Киев, – это продали Зеленскому и украинцам голубую мечту", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Модрикамен обратил внимание на то, что во Франции оппозиция Макрона в лицах Жана-Люка Меланшона и Марин Ле Пен выразила сильное беспокойство по поводу Украины. В свою очередь премьер-министр Италии Марио Драги возглавляет коалицию, в состав которой входит немало партий, выступающих против присоединения Украины к ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что коллегия ЕК рекомендовала саммиту ЕС предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление. По ее словам, Украина заслуживает получение данного статуса.

Также президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал вероятным вступление Украины в Евросоюз. Американский лидер добавил, что его возможный визит на Украину будет зависеть от того, создаст ли это дополнительные трудности для украинской стороны.

До этого сообщалось, что с визитом на Украину прибыли представители Франции, Германии и Италии. Отмечалось, что они планировали обсудить с киевским руководством помощь Украине, в том числе военную, и ее возможное вступление в Европейский союз.

28 февраля текущего года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Заполненную анкету он передал в апреле. 8 июня большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление стране соответствующего статуса.

