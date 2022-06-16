Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев – СМИ

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Французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Политики прибыли в украинскую столицу утром в четверг, 16 июня. Судя по кадрам, которые транслировал итальянский телеканал Sky TG24, в отличие от главы Франции, одетого официально, канцлер ФРГ прошел по перрону в джинсах и поло. Драги, предположительно, вышел из поезда первым.

По словам министра-делегата при министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона, Макрон, Шольц и Драги планируют обсудить во время визита в Киев помощь Украине и ее возможное вступление в Европейский союз.

"В первую очередь этот визит призван подтвердить нашу поддержку Украине. Лидеры обсудят нужды Украины, помощь ей, в том числе вооружения, а также среди других тем – перспектива Украины в ЕС, что будет также обсуждаться на саммите ЕС", – отметил Бон.

Ранее сообщалось, что Шольц и Макрон планируют посетить украинскую столицу до саммита G7, который состоится 26–28 июня. Отмечалось, что визит свидетельствует о европейском единстве по Украине.

Позднее украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости канцлеру Германии во время визита в Киев объявить об ужесточении антироссийских ограничительных мер.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

