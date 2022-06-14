Зеленский осудил канцлера ФРГ за попытки сохранить баланс между РФ и Украиной

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Германия не должна предпринимать попыток сохранить баланс между РФ и Украиной, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Шольц и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", – приводит издание ZDF его слова.

Зеленский отметил, что помощь от ФРГ начала поступать гораздо позже по сравнению с Великобританией, США и другими странами Евросоюза.

Президент Украины также сообщил о необходимости канцлеру Германии Олафу Шольцу во время визита в Киев объявить об ужесточении антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют посетить Киев до саммита G7, который пройдет 26–28 июня.

Макрон намерен совершить поездку после выборов в Национальное собрание, 12–19 июня, с премьер-министром Италии Марио Драги. Отмечается, что поездка свидетельствует о европейском единстве по Украине.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

