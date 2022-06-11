Шольц и Макрон планируют посетить Киев в июне – СМИ

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Киев до саммита G7, который пройдет 26–28 июня, сообщает газета Bild am Sonntag.

По информации газеты, политики давно вели переговоры о возможном визите. Макрон наставил совершить поездку после выборов в Национальное собрание, 12–19 июня, с премьер-министром Италии Марио Драги. Отмечается, что поездка свидетельствует о европейском единстве по Украине.

Ранее Макрон подтвердил готовность продолжать поставки тяжелого вооружения на Украине по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. В ходе беседы он уточнил о потребностях Киева в военной технике, а также политической, финансовой и гуманитарной поддержке.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

