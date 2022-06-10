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Политика

03:44

Макрон подтвердил готовность Франции к поставкам тяжелого вооружения на Украину

политиказа рубежом

Фото: depositphotos/vverve

Франция подтвердила готовность продолжать поставки тяжелого вооружения на Украине.

Об этом по итогам телефонных переговоров французского лидера Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

В коммюнике говорится, что Макрон спросил у Зеленского о потребностях Киева в военной технике, а также политической, финансовой и гуманитарной поддержке.

"Он (Макрон. – Прим. ред.) сказал, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей, в том числе в тяжелом вооружении", – говорится в сообщении.

В конце апреля Макрон заявил, что Франция планирует направить на Украину 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR. Он также рассказал о поставке на украинскую территорию противотанковых ракетных комплексов.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, поставляя оружие на Украину. Дипломат отметил, что с помощью этого оружия Киев продолжает обстреливать мирные кварталы Донбасса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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