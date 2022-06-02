Запад совершает военное преступление, поставляя оружие на Украину – Небензя

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Запад совершает военное преступление, поставляя оружие на Украину. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Запад поставляет оружие якобы для укрепления потенциала страны и возможности дать отпор России. Однако, отметил Небензя, с помощью этого оружия Киев продолжает обстреливать мирные кварталы Донбасса.

"Как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей", – приводит слова Небензи ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжение поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона никак не повлияет на ход военной спецоперации, а лишь доставит Украине больше страданий. По его словам, это существенно изменит ситуацию на Украине в неблагоприятную сторону.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

