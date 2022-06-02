Продолжение поставок оружия Украине доставит ей больше страданий – Песков

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Продолжение поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона никак не повлияет на ход военной спецоперации, а лишь доставит Украине больше страданий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так представитель Кремля отреагировал на сообщения о запланированных властями США поставках Украине ударных беспилотных комплексов Gray Eagle.

"Безусловно, подобное накачивание Украины оружием, тем более более современным каждый раз, это не меняет всех параметров специальной военной операции. В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты", – сказал Песков.

По его словам, попытка применения этого оружия по целям на территории России является абсолютно нежелательным сценарием, поскольку это существенно изменит ситуацию на Украине в неблагоприятную сторону. Однако поставки вооружения в любом случае доставят Украине одни неприятности, подчеркнул Песков.

"Это (...) просто доставит больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие", – добавил он.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что результатом поставок иностранного летального вооружения на Украину стало резкое повышение угрозы терроризма в стране. Он отметил, что накачивание Украины оружием, вербовка иностранных наемников и обучение боевиков нацбатальонов продолжаются и в настоящее время.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.