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Общая численность иностранных наемников на Украине сократилась, приток данного контингента с начала мая практически иссяк, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза – с 6,6 до 3,5 тысячи человек", – сказал Конашенков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев привлек около семи тысяч иностранных наемников с начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. По ее словам, Запад поддерживает националистов не только оружием, но и кадрами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

