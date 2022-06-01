Байден заявил, что США не призывают Украину наносить удары за ее пределами

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Соединенные Штаты не призывают Украину наносить удары за пределами ее границ. Об этом президент США Джо Байден заявил в колонке, опубликованной на сайте газеты The New York Times.

По его словам, США не хотят затягивать конфликт "только лишь для того, чтобы причинить России боль".

Байден добавил, что США продолжат поставлять на Украину продвинутые системы вооружений, в том числе ПЗРК Stinger и противотанковые комплексы Javelin, артиллерию и вертолеты Ми-17.

"Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, имеющую средства для отражения и обороны от будущей агрессии", – написал американский лидер.

Ранее американский обозреватель Раджан Лаад предположил, что бесконтрольные поставки американских вооружений могут привести к терактам в США. Он пояснил, что в настоящее время на территории Украины находятся порядка 20 тысяч иностранных наемников, которых невозможно должным образом проверить до отправления в зону боевых действий, поэтому нельзя исключать, что некоторые из них могли украсть современное оружие, чтобы потом применить его где-нибудь или продать на черном рынке.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву оружия, способного ударить по России. Министр отметил, что поставки оружия будут шагом к эскалации. Он также предупредил представителей западных стран, что не следует вести "прокси-войну" телами и мозгами украинских неонацистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.