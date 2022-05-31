Польша переходит к захвату земель на западе Украины – Патрушев

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Польша, по всей видимости, приступает к активным действиям по захвату территорий западной части Украины, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.

"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", – сказал Патрушев на совещании по национальной безопасности в Казани.

По его словам, об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление польского президента Анджея Дуды о том, что польско-украинская граница перестанет существовать в ближайшее время.

"Так называемые западные партнеры киевского режима <...> не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли", – добавил Патрушев.

Он отметил, что активную работу по расчленению Украины ведет целый ряд государств. При этом США и их союзники утверждают, что борются за сохранение ее территориальной целостности и суверенитета, указал Патрушев.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский объявляет жителей Донбасса "сепаратистами и ведет против них военные действия", в то же время намереваясь предоставить гражданам Польши особый статус. Патрушев уточнил, что в Киеве рассматривают возможность предоставления полякам права занимать руководящие государственные посты.

"В данном случае суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, которые готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей. <...> Их действия ведут к реальному развалу страны", – добавил Патрушев.

Россия, в свою очередь, намерена защитить народ Донбасса и избавить Украину от неонацистов, заключил секретарь Совбеза РФ.

В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассчитывает установить военно-политический контроль над западными частями Украины, которые считает "своими историческими владениями". Он указал на то, что Варшаве в осуществлении этих планов будет помогать Вашингтон.

По словам Нарышкина, контингент польских военных хотят разместить в регионах с минимальной угрозой столкновения с российскими вооруженными силами. При этом в СВР подчеркнули, что озвученные данные являются не версией, а разведывательной информацией, полученной из надежных источников.

В ответ на заявление российской стороны пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарин объявил, что в Варшаве не рассматривают возможность аннексии западных территорий Украины.

