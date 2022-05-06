Президент Польши заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет

Президент Польши решил стереть границы между своей страной и Украиной. Как заявил Анджей Дуда, он надеется, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут вместе жить на этой земле.

Речь Дуда произнес в Варшаве во дворце Бельведер по случаю Дня польской диаспоры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.