Польского солдата Чечко похоронили в Белоруссии

Фото: ТАСС/Рамиль Насибулин/БелТА

Скончавшегося в Белоруссии польского солдата Эмиля Чечко похоронили на военном кладбище в Вилейском районе Минской области. Об этом сообщается в телеграм-канале центра "Системная правозащита".

Тело Чечко нашли по месту проживания в Минске. Следователи рассматривали все вероятные версии случившегося, в том числе насильственный характер смерти.

Польский солдат перешел границу в районе заставы Тушемля Гродненской пограничной группы вечером 16 декабря 2021 года. Он рассказал, что служил в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены на границу после обострения ситуации на границе с Белоруссией.

После прибытия на территорию Белоруссии Чечко подал запрос на получение политического убежища. Он также рассказал, что был свидетелем убийства волонтеров польскими силовиками. По словам военного, из польской армии он сбежал, так как больше не мог молчать о происходящем на территории Польши.

