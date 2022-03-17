СК Белоруссии сообщил, что в Минске найден повешенным польский солдат

17:44
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в Минске найден повешенным польский солдат Эмиль Чечко.
"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске", – отмечается в телеграм-канале СК.
Уточняется, что следователи рассматривают все вероятные версии случившегося, в том числе насильственный характер смерти.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в настоящее время существует большая угроза жизни для дипломатов РФ на Украине и в других государствах, где есть "прокиевские режимные активисты". Представитель ведомства отмечала, что их запугивали экстремисты, избивали, приходили к ним домой, отправляли соответствующие письма.
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