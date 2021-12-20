Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве мигрантов

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил, что принимал участие в убийствах польскими силовиками нелегальных мигрантов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".
Ранее военнослужащий из Польши запросил у Минска политическое убежище. Эмиль Чечко 1996 года рождения был остановлен белорусскими солдатами в пограничной полосе.
Позднее польский военный обвинил силовиков своей страны в систематических убийствах мигрантов.
"Они выставляли первую группу, убивали их, потому вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал – стрелял", – рассказал Чечко.
По словам польского военного, впервые он убил человека в конце мая нынешнего года.
"Лица этих людей помнятся всегда, только первых <...> тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку", – сказал Чечко.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.
В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой.
Позже Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В Минске между тем пообещали решить проблему беженцев до конца текущего года.
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