Лукашенко пообещал решить проблему с беженцами на границе с Польшей до конца года

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Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца года. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко РИА Новости.

Он подчеркнул, что сразу же заверил в этом и. о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель. По его словам, проблема с мигрантами не нужна Белоруссии.

Президент Белоруссии заверил, что попросит беженцев, которые находятся в стране законно и проживают по туристической визе в гостинице, вернуться на родину.

По его словам, в Ирак уже вернулись более 1 000 беженцев.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В ответ Госпогранкомитет направил разъяснение о ситуации вблизи пропускного пункта, из которого следует, что угрозы для сотрудников польских служб отсутствуют.

