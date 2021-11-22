Лукашенко предостерег Польшу от угроз в адрес Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег польских политиков от угроз в адрес его страны, отметив, что те могут лишиться связи с Россией и Востоком. Об этом сообщает News.ru.

"Раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют – погранпереход железнодорожный. <...> Я в этом плане только могу сказать: закроют – пожалуйста. <...> Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с Востоком", – сказал белорусский лидер, напомнив, что граница между Россией и Украиной закрыта.

По его словам, Варшава пытается напугать Минск, чтобы решить свои проблемы путем давления на белорусское руководство.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В ответ Госпогранкомитет направил разъяснение о ситуации вблизи пропускного пункта, из которого следует, что угрозы для сотрудников польских служб отсутствуют.

