Лукашенко хочет признания президентом за решение миграционного кризиса – МИД Эстонии

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Лукашенко хочет, чтобы Запад признал его легитимным президентом Белоруссии, в обмен на решение миграционного кризиса на границе с Европейским союзом. Об этом в интервью национальной телерадиовещательной компании Эстонии заявила глава МИД страны Эва-Мария Лийметс.

"Он хочет, чтобы санкции были прекращены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать оставаться главой государства", – сказала она.

По ее словам, эти требования белорусский лидер озвучил в ходе беседы с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Лийметс же считает, что странам ЕС следует продолжать оказывать давление на Минск, в частности, посредством введения новых санкций.

Беседа Меркель и Лукашенко состоялась в понедельник, 15 ноября. В ходе 50-минутного телефонного разговора стороны обсудили пути решения ситуации с беженцами, а также вопросы оказания гуманитарной помощи мигрантам.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. В свою очередь, президент Белоруссии назвал ситуацию с мигрантами на границе гуманитарной катастрофой.

