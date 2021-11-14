Путин заявил, что страны Запада пытаются переложить ответственность за миграционный кризис

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Владимир Путин заявил, что страны Запада сами виноваты в миграционном кризисе, который сформировался на границе Белоруссии и Польши. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению президента, речь идет о политических, военных и экономических аспектах.

"Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", – заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Россия никоим образом не причастна к происходящим событиям, а все, кто указывает на обратное, пытаются перевести проблемы "с больной головы на здоровую".

Ранее стало известно, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Компанию назвали причастной к перевозке нелегалов.

В самой компании обвинения отвергли. В "Аэрофлоте" добавили, что намерены защищать свои интересы, в том числе в судебном порядке.

Глава МИД Британии Лиз Трасс также обвинила Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. По мнению главы британского внешнеполитического ведомства, РФ должна оказать давление на Белоруссию в контексте урегулирования ситуации.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.