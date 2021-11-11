Евросоюз может ввести санкции против "Аэрофлота" из-за Белоруссии – СМИ

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В Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника ЕС сообщает Bloomberg.

По информации издания, ограничительные меры могут быть объявлены в начале декабря. Под новые санкции могут попасть физические и юридические лица, которые причастны к перевозке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию.

"По словам чиновника, <...> новые санкции могут быть объявлены США и, возможно, Великобританией, в начале следующего месяца", – говорится в сообщении.



Уточняется, что помимо "Аэрофлота", речь также идет о турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава убеждает коллег по ЕС ввести санкции против авиакомпаний, которые доставляют в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

По словам главы польского кабмина, данная инициатива обсуждалась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

После этого врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз готов расширить и ужесточить санкции в связи с наплывом нелегальных мигрантов к польско-белорусской границе.