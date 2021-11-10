В ФРГ заявили, что ЕС готов ужесточить санкции против Минска из-за кризиса у границ Польши

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Евросоюз готов расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии в связи с наплывом мигрантов к границе с Польшей. Об этом в среду, 10 ноября, заявил врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. Лукашенко должен понимать, что его расчет не работает", – приводит его слова РИА Новости.

Маас также не исключил в будущем расширения санкций в других сферах экономики.

"Это послание мы передаем странам происхождения (нелегальных мигрантов. – Прим. ред.) и странам-транзитерам, а также авиакомпаниям, с помощью которых люди доставляются в Беларусь. И послание доходит, потому что мы, как ЕС, готовы сделать четкие выводы", – добавил он.

По словам Мааса, в Евросоюзе считают гуманитарную помощь мигрантам одним из главных пунктов урегулирования этого кризиса. Немецкий дипломат подчеркнул, что такую помощь готовы оказать различные гуманитарные организации Белоруссии и Польши.

В понедельник, 8 ноября, белорусский госпогранкомитет сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Ситуацию в ведомстве назвали крайне тяжелой. В этот же день стало известно, что польские пограничники для сдерживания мигрантов использовали слезоточивый газ.