В Польше допустили возможность отправлять нелегалов домой по процедуре реадмиссии

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти республики рассматривают возможность отправлять нелегальных мигрантов на родину по процедуре реадмиссии.

Соответствующий вопрос ему задал депутат сейма Кшиштоф Пашик на заседании во вторник, 9 ноября.

"Господин депутат Пашик спрашивал о реадмиссии. Да, господин депутат. Мы думаем над этим. Это новая концепция, которую мы анализируем в последние дни" – приводит слова Моравецкого РИА Новости.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша убеждает коллег по Евросоюзу ввести санкции против авиакомпаний, которые доставляют в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока. Он уточнил, что данная инициатива обсуждалась с главок ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой ЕС Шарлем Мишелем.

Ответственность за миграционный кризис на польско-белорусской границе, где разбили лагерь несколько тысяч нелегалов, по мнению Моравецкого, несет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он, в свою очередь, заявил, что в странах ЕС действует мафиозная группа по транзиту мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию.