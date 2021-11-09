Политолог назвал выход из миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии

8 ноября к польско-белорусской границе прибыли толпы мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза. За сутки польские власти зафиксировали более 300 попыток незаконного пересечения. Погранохрана Польши 9 ноября закрыла пограничный переход "Кузница". Рассказываем, как беженцы продолжают штурмовать ограждения и как поляки пытаются защититься.
Тысячи беженцев на границе
8 ноября толпа мигрантов проследовала с территории Белоруссии к границе с Польшей. К вечеру перед польской границей скопилось более двух тысяч беженцев, включая женщин и детей, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии. По оценке пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера, у границы собрались порядка трех-четырех тысяч нелегальных мигрантов.
Мигранты хотят попасть в Польшу, чтобы подать прошение о предоставлении статуса беженца в ЕС, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. Большую часть беженцев составляют иракские курды, а конечная цель для многих из них – Германия.
Белоруссия усилила охрану границы с Польшей из-за большой группы беженцев
Реакция сторон
Минобороны Польши повысило боевую готовность войск из-за наплыва мигрантов. "На границе дежурят свыше 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности Сил территориальной обороны", – написал польский министр обороны Мариуш Блащак у себя в Twitter.
Премьер-министр страны Матеуш Моравецки выступил на заседании антикризисного штаба, а президент Анджей Дуда провел совещание с представителями правительства.
Власти Польши перебросили антитеррористические подразделения на границу с Белоруссией и уже развернули дополнительные патрули пограничной стражи.
Войска к границе с Белоруссией подтянула соседняя Литва, сообщила глава МВД страны Агне Билотайте.
Пограничный комитет Белоруссии тем временем сообщил, что Минск принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы каналов международных сообщений, а также безопасности людей.
Попытка прорыва
8 ноября мигранты разбили лагерь в районе погранперехода "Кузница", сообщили в министерстве обороны Польши. Днем 8 ноября часть беженцев попыталась прорваться через границу. Соответствующие кадры военное ведомство выложило в Twitter.
На видеозаписи видно, как люди кусачками и лопатами пытаются сломать ограждения из колючей проволоки, а в их сторону в ответ распыляют слезоточивый газ.
В министерстве обороны добавили, что польские пограничники пресекли первую массовую попытку силового проникновения в страну. В военном ведомстве подчеркнули, что мигранты находятся под постоянной охраной белорусских спецслужб. Всего же за 8 ноября польская погранслужба зафиксировала 309 попыток прорыва мигрантов на территорию ЕС, сообщается в Twitter ведомства. Всего задержали 17 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирака.
Утром 9 ноября погранохрана Польши закрыла пограничный переход "Кузница". Открытыми остаются пропускные пункты в Тересполе и Бобровниках. В Белоруссии, в свою очередь, заявили, что не видят причин для такого решения со стороны Польши.
Нелегальные мигранты штурмуют польскую границу
Реакция мирового сообщества
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Евросоюз из Белоруссии "гибридным нападением" и призвала ввести расширенные санкции против белорусских властей. Соответствующее заявление глава Еврокомиссии опубликовала 8 ноября у себя в Twitter.
В Госдепе США 8 ноября выразили обеспокоенность из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает Белоруссию "немедленно остановить свою кампанию по организации нелегальных попыток мигрантов пересечь границу в Европу".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главное в сложившейся ситуации – жизнь и здоровье скопившихся на границе людей.
Глава МИД России Сергей Лавров предложил Евросоюзу помогать Белоруссии с беженцами так же, как это происходило в ситуации с Турцией, сообщает RT. Министр напомнил, что Брюссель выделял финансирование для того, чтобы беженцы из Турции в ЕС остались на турецкой территории.
Пути выхода из кризиса
Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов рассказал Москве 24, что для выхода из миграционного кризиса Евросоюзу предстоит договариваться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Могут быть разные способы решения проблемы, но в любом в случае они достигаются только за столом переговоров", – сказал политолог.
Он отметил, что если Европа не собирается принимать скопившихся на границе с Польшей беженцев, то только президент Белоруссии Александр Лукашенко в состоянии взять ситуацию с мигрантами в своей стране под контроль. По его словам, ЕС ранее уже столкнулся с неконтролируемой волной мигрантов с территории Турции.
"Европа, несмотря на то что люто ненавидит президента Турции Реджепа Эрдогана, тем не менее договорилась с ним. В итоге Турция ежегодно получает 3–4 млрд евро за то, что сдерживает этот мигрантский поток путем формирования на своей территории лагерей беженцев", – рассказал Мартынов.
Он также добавил, что нынешний кризис был спровоцирован политикой стран Запада, которая привела к ухудшению жизни множества государств на Ближнем Востоке.
"Так называемый коллективный Запад, куда входят страны ЕС, разорил целые страны, где жили люди, которые теперь в виде самостийных беженцев пытаются всеми способами пробраться в Европейский союз. По сравнению с тем, во что превратили их страны, территория ЕС благополучная", – подчеркнул Мартынов.
Политолог добавил, что Польша поддерживала "акции по разорению Ирака, по уничтожению Ливии, по проведению мероприятий в Сирии".