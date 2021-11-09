Политолог назвал выход из миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии

8 ноября к польско-белорусской границе прибыли толпы мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза. За сутки польские власти зафиксировали более 300 попыток незаконного пересечения. Погранохрана Польши 9 ноября закрыла пограничный переход "Кузница". Рассказываем, как беженцы продолжают штурмовать ограждения и как поляки пытаются защититься.



Тысячи беженцев на границе

8 ноября толпа мигрантов проследовала с территории Белоруссии к границе с Польшей. К вечеру перед польской границей скопилось более двух тысяч беженцев, включая женщин и детей, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии. По оценке пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера, у границы собрались порядка трех-четырех тысяч нелегальных мигрантов.

Мигранты хотят попасть в Польшу, чтобы подать прошение о предоставлении статуса беженца в ЕС, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. Большую часть беженцев составляют иракские курды, а конечная цель для многих из них – Германия.



Белоруссия усилила охрану границы с Польшей из-за большой группы беженцев

Реакция сторон

Минобороны Польши повысило боевую готовность войск из-за наплыва мигрантов. "На границе дежурят свыше 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности Сил территориальной обороны", – написал польский министр обороны Мариуш Блащак у себя в Twitter.

Премьер-министр страны Матеуш Моравецки выступил на заседании антикризисного штаба, а президент Анджей Дуда провел совещание с представителями правительства.

Власти Польши перебросили антитеррористические подразделения на границу с Белоруссией и уже развернули дополнительные патрули пограничной стражи.

Войска к границе с Белоруссией подтянула соседняя Литва, сообщила глава МВД страны Агне Билотайте.

Пограничный комитет Белоруссии тем временем сообщил, что Минск принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы каналов международных сообщений, а также безопасности людей.



Попытка прорыва

8 ноября мигранты разбили лагерь в районе погранперехода "Кузница", сообщили в министерстве обороны Польши. Днем 8 ноября часть беженцев попыталась прорваться через границу. Соответствующие кадры военное ведомство выложило в Twitter.

На видеозаписи видно, как люди кусачками и лопатами пытаются сломать ограждения из колючей проволоки, а в их сторону в ответ распыляют слезоточивый газ.

В министерстве обороны добавили, что польские пограничники пресекли первую массовую попытку силового проникновения в страну. В военном ведомстве подчеркнули, что мигранты находятся под постоянной охраной белорусских спецслужб. Всего же за 8 ноября польская погранслужба зафиксировала 309 попыток прорыва мигрантов на территорию ЕС, сообщается в Twitter ведомства. Всего задержали 17 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирака.

Утром 9 ноября погранохрана Польши закрыла пограничный переход "Кузница". Открытыми остаются пропускные пункты в Тересполе и Бобровниках. В Белоруссии, в свою очередь, заявили, что не видят причин для такого решения со стороны Польши.



Нелегальные мигранты штурмуют польскую границу

Реакция мирового сообщества

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Евросоюз из Белоруссии "гибридным нападением" и призвала ввести расширенные санкции против белорусских властей. Соответствующее заявление глава Еврокомиссии опубликовала 8 ноября у себя в Twitter.

В Госдепе США 8 ноября выразили обеспокоенность из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает Белоруссию "немедленно остановить свою кампанию по организации нелегальных попыток мигрантов пересечь границу в Европу".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главное в сложившейся ситуации – жизнь и здоровье скопившихся на границе людей.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России Мы видим, что ответственно работают белорусские специалисты. Надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая будет являться угрозой для нашей безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров предложил Евросоюзу помогать Белоруссии с беженцами так же, как это происходило в ситуации с Турцией, сообщает RT. Министр напомнил, что Брюссель выделял финансирование для того, чтобы беженцы из Турции в ЕС остались на турецкой территории.



Пути выхода из кризиса

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов рассказал Москве 24, что для выхода из миграционного кризиса Евросоюзу предстоит договариваться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Могут быть разные способы решения проблемы, но в любом в случае они достигаются только за столом переговоров", – сказал политолог.

Он отметил, что если Европа не собирается принимать скопившихся на границе с Польшей беженцев, то только президент Белоруссии Александр Лукашенко в состоянии взять ситуацию с мигрантами в своей стране под контроль. По его словам, ЕС ранее уже столкнулся с неконтролируемой волной мигрантов с территории Турции.

"Европа, несмотря на то что люто ненавидит президента Турции Реджепа Эрдогана, тем не менее договорилась с ним. В итоге Турция ежегодно получает 3–4 млрд евро за то, что сдерживает этот мигрантский поток путем формирования на своей территории лагерей беженцев", – рассказал Мартынов.

Он также добавил, что нынешний кризис был спровоцирован политикой стран Запада, которая привела к ухудшению жизни множества государств на Ближнем Востоке.

"Так называемый коллективный Запад, куда входят страны ЕС, разорил целые страны, где жили люди, которые теперь в виде самостийных беженцев пытаются всеми способами пробраться в Европейский союз. По сравнению с тем, во что превратили их страны, территория ЕС благополучная", – подчеркнул Мартынов.

Политолог добавил, что Польша поддерживала "акции по разорению Ирака, по уничтожению Ливии, по проведению мероприятий в Сирии".

