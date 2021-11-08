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Политика

21:47

Польша закроет пункт пропуска "Кузница" из-за миграционной ситуации

политика за рубежом

Фото: Леонид Щеглов/"БелТА"/ТАСС

Польша закроет пункт пропуска "Кузница" через границу с Белоруссией, передает РИА Новости.

"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с завтрашнего дня, то есть с 9 ноября, с 07:00 будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице", – говорится в сообщении Пограничной стражи страны.

Путешественникам предложено воспользоваться пропускными пунктами в Тересполе и Бобровниках.

В Сети в понедельник, 8 ноября, появилось видео, на котором запечатлена крупная группа людей с багажом, которая следует по трассе в Гродненской области Белоруссии.

Польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов, а также отреагировала стягиванием антитеррористических подразделений в зону напряжения.

Согласно последним данным погранкомитета Белоруссии, на границе с Польшей остаются порядка двух тысяч беженцев. Мигранты установили палатки и зажгли костры, находясь на белорусской территории.

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