Захарова прокомментировала обвинения Варшавы в адрес Минска из-за мигрантов

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с наплывом нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе напомнила, что Ирак был разрушен при активном участии Варшавы. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Сейчас польским политикам, которые клянут [Александра] Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак", – отметила она.

По словам Захаровой, в эту страну вторглись более 2 тысяч польских солдат, чтобы устанавливать демократию.

"Почему сегодня не принять как минимум столько же благодарных иракцев, чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы", – написала она.

Ранее появилось видео, на котором группа из нескольких сотен человек, в числе которых есть женщины и дети, с багажом следует по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.

В белорусском погранкомитете подтвердили информацию о движении мигрантов к границе. По их словам, пограничная стража Польши не раз отчитывалась о вытеснении тысячи мигрантов к границе с Белоруссией.