Варшава сообщила о переброске нелегальных мигрантов в Польшу из Минска

12:15
Фото: ТАСС/EPA/VALDA KALNINA
Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", – говорится в публикации.
К посту также прикреплено видео, на котором группа из нескольких сотен человек, в числе которых есть женщины и дети, с багажом следует по дороге.
"Очень тревожная информация с границы. В Белоруссии, у границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они двинулись к границе Польши. Они будут пытаться массово вторгнуться в Польшу", – написал Жарин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на белорусской границе.
Он также говорил, что Польша устроила пограничный конфликт, вывезя на белорусско-польскую границу со своей территории мигрантов из Афганистана. Также он рассказал, что мигранты, перешедшие границу Белоруссии, двое-трое суток находились там без воды и еды под открытым небом.
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