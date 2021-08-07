Латвия выплатит по 300 евро вернувшимся на родину мигрантам

13:48
Фото: Mindaugas Kulbis/AP/TAСС
Власти Литвы согласовали выплату для нелегальных мигрантов, которые проникли на территорию страны. Получить по 300 евро можно, согласившись вернуться на родину, передает News.ru.
Как заявила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте, деньги будут передать наличными и только непосредственно перед посадкой в самолет.
На выплату могут рассчитывать мигранты из стран Африки и Азии, которые приехали в Литву через Белоруссию. При этом компенсация назначается единовременно, а значит при повторном въезде в страну ее уже не предоставят.
По некоторым данным, незаконные мигранты тратят на переезд в Литву значительно большие суммы. Как сообщают СМИ, для жителей Ирака путешествие обходится примерно в 10 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что в Литве образовался жесткий миграционный кризис в связи с проникновением в страну большого числа нелегалов через границу с Белоруссией. В МИД республики отвергли обвинения в создании конфликтной ситуации.
Как сообщалось позднее, среди мигрантов, нелегально пересекающих белорусско-литовскую границу, есть россияне. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.
Незаконно находящихся в России мигрантов выявили в столичных хостелах
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