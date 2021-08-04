В Эстонии допустили частичное закрытие границы из-за наплыва нелегальных мигрантов

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Власти Эстонии подготовили три плана действий на случай наплыва нелегальных мигрантов, чтобы избежать кризиса на границе, как в Литве, заявил министр госуправления страны Яак Ааб.

"Правительство подтвердило принципиальную готовность к тому, что если придется задействовать такие сценарии, то для этого будут и деньги, потому что дополнительные финансовые ресурсы обязательно потребуются, если, к примеру, нужно будет закрыть границу", – приводит его словам портал эстонского телевидения и радио ERR.

В свою очередь министр внутренних дел страны Кристьян Яан заявил, что самой экстремальной будет ситуация, когда потребуется перекрыть южную границу Эстонии с Латвией.

"Департамент полиции и погранохраны совместно с несколькими партнерами долго разрабатывал план по решению чрезвычайной ситуации на тот случай, если в эстонское государство через внешнюю границу начнут массово и нелегально проникать люди", – сказал он.

В начале июля литовские власти объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом мигрантов, позже в республике заявили о росте числа задерживаемых нелегалов. Накануне заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегально пересекающих белорусско-литовскую границу, есть россияне.