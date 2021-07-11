В Белоруссии оценили планы Литвы по возведению стены на границе

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Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей оценил планы Литвы возвести на границе двух стран стену.

"Ради бога, пусть строят. <...> Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жесткую охрану границ, переведем на нужды простых людей", – сказал Макей в беседе с RT.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс намерен возвести на границе с Белоруссией стену, протяженностью 550 километров, а также задействовать армию для ее патрулирования, чтобы остановить поток мигрантов.

По ее мнению, это станет "сдерживающим фактором" для тех, кто организует потоки нелегальной миграции. Спустя два дня после заявления Шимоните, глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что возведение стены уже началось. Тогда она заявила, что цена барьера составит порядка 40 миллионов евро.