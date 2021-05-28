Литва объявила двух сотрудников посольства Белоруссии персонами нон грата

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Литва объявила двух сотрудников посольства Белоруссии в Вильнюсе персонами нон грата, поскольку они осуществляли деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, сообщает РИА Новости.

В дипведомстве страны подчеркнули, что эти сотрудники проводили деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом.

"Это также показывает солидарность Литвы с Латвией после высылки Белоруссией сотрудников латвийского посольства в Минске", – говорится в сообщении.

Отношения между Белоруссией и ЕС ухудшились после того, как 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

После приземления лайнера были задержаны два пассажира – основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как угон самолета.