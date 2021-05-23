МВД Белоруссии сообщило о задержании создателя канала Nexta

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Основатель признанного экстремистским белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был задержан полицией в аэропорту Минска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

"Основатель телеграм-канала Nexta Протасевич задержан в аэропорту Минска", – говорится в сообщении.

Дополнительной информации о задержании Протасевича в МВД и КГБ Белоруссии не предоставили.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), блогер летел на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс, который следовал через территорию Белоруссии. Лайнер экстренно посадили в аэропорту Минска в связи с сообщением о минировании.

В правительственном белорусском телеграм-канале "Пул Первого" сообщили, что самолет Ryanair был посажен по личному распоряжению президента республики Александра Лукашенко, который также поручил поднять в воздух истребитель МиГ-29 для его сопровождения.

Оппозиционный телеграм-канал Nexta публикует информацию о протестах в Белоруссии, а также планы по проведению массовых протестов в республике. В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал канал и его логотип NEXTA экстремистскими материалами.