Лукашенко оценил фильм оппозиции о своей якобы роскошной жизни

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время мероприятия "Минская лыжня" прокомментировал фильм оппозиции о якобы роскошных условиях своей жизни и назвал его лживым.

Белорусский лидер уточнил, что пока не смотрел фильм из-за нехватки времени, но для него подготовили анализ. "Нового здесь ничего нет", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что никогда не позволит себе украсть что-то у людей, говорить одно, а делать другое, поскольку будет выглядеть крайне негативно в глазах соотечественников.

"Самое страшное для меня – опозориться перед вами. <...> Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать (дорогое имущество)", – цитирует президента БелТА.

Глава государства также высказал мнение, что авторам фильма напрасно взялись за эту тему, а зрителям стоит бояться таких людей, потому что они бросаются на чужое имущество.

"Они вот этих наших бизнесменчиков, IT-шничков и ИП-шничков разденут в течение двух лет. Быстро. Ладно бы раздели да народу дали - в карман себе положат", – предположил Лукашенко.

Президент констатировал, что ему нужно посмотреть фильм, после чего он пообещал привести журналистов к себе в деревню и показать дом, где он любит отдыхать.

Фильм "Лукашенко. Золотое дно" ранее выложили YouTube белорусские оппозиционеры, пребывающие в Польше. Там рассказывается про якобы принадлежащее главе государства имущество.

В октябре суд Минска признал оппозиционный Telegram-канал NEXTA, авторы которого сняли фильм, экстремистским в связи с подстрекательством к массовым беспорядкам.