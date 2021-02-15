МВД Белоруссии пресекло митинг на лыжах в деревне

Фото: телеграм-канал Пресс-секретарь МВД Беларуси

МВД Белоруссии заявило о задержании группы из 20 человек, планировавших "под видом катания на лыжах" провести митинг в деревне Лешно под городом Молодечно.

Правоохранители прибыли на место после сообщения из находящегося поблизости предприятия "Минскэнерго". Заявители не исключали вероятность повреждения высоковольтных ЛЭП "псевдоспортсменами".

"В ходе личного досмотра у "лыжников" обнаружены соответствующие флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовая шашка, бело-красно-белые зонтики, иная протестная атрибутика", – говорится в Telegram МВД.

В ведомстве добавили, что двое мужчин при задержании оказали неповиновение законным требованиям правоохранителей. Один из них находился в состоянии алкогольного опьянения, подчеркивается в сообщении.

Генпрокуратура Белоруссии ранее сообщила, что планирует признать бело-красно-белый флаг, который используется в качестве символики оппозиции, экстремистским.