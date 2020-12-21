В Белоруссии задержали студента за распространение данных силовиков

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В Белоруссии задержали 18-летнего студента, распространявшего личные данные силовиков.

Как сообщила пресс-служба МВД Белоруссии, он был администратора Telegram-канала "Каратели Молодечно". По данным правоохранителей, молодой человек также "агитировал за участие в массовых беспорядках".

По данным ведомства, он "призывал к погромам и обучал способам их совершения, делился с участниками ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта".

Отмечается, что в результате деятельности студента пострадал руководитель следственного подразделения. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за клевету.

Генеральная прокуратура Белоруссии ранее возбудила уголовное дело против медика за разглашение врачебной тайны, связанной с медосвидетельствованием погибшего активиста Романа Бондаренко.