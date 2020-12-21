В Белоруссии задержали студента за распространение данных силовиков

03:41
Фото: youtube.com/Александр Александров
В Белоруссии задержали 18-летнего студента, распространявшего личные данные силовиков.
Как сообщила пресс-служба МВД Белоруссии, он был администратора Telegram-канала "Каратели Молодечно". По данным правоохранителей, молодой человек также "агитировал за участие в массовых беспорядках".
По данным ведомства, он "призывал к погромам и обучал способам их совершения, делился с участниками ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта".
Отмечается, что в результате деятельности студента пострадал руководитель следственного подразделения. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за клевету.
Генеральная прокуратура Белоруссии ранее возбудила уголовное дело против медика за разглашение врачебной тайны, связанной с медосвидетельствованием погибшего активиста Романа Бондаренко.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: