Власти Белоруссии предложили ввести плату за выезд из страны

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Власти Белоруссии планируют ввести денежный сбор за пересечение границы при выезде из страны. Как сообщил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов, такая инициатива предусмотрена законопроектом "Об изменении Налогового кодекса".

Согласно документу, областные Советы депутатов смогут вводить сбор в размере не более трех базовых величин (около 32 долларов) за пересечение границы транспортными средствами массой не более 5 тонн.

Количество пассажиров в машине не повлияет на сумму сбора. Отмечается, что от выплаты освободят глав государств и правительств, дипломатов, лиц, следующих на похороны родственников и инвалидов.

По словам Селиверстова, если изменения одобрят, то деньги направят на дезинфекцию пунктов пропуска с учетом пандемии коронавируса, передает БелТа.

Власти также предлагают временно повысить некоторые ставки налогов. Среди них – налог на прибыль для операторов сотовой связи и ставка аренды за земельные участки, предоставляемые торговым центрам.

Кроме того, чиновники предлагают скорректировать перечень продовольственных товаров, в отношении которых применяется пониженная ставка НДС в размере 10 процентов.

Ранее стало известно, что Белоруссия с 20 декабря из-за COVID-19 временно закроет государственные наземные границы на выезд. Речь идет об автодорожных, железнодорожных, речных пунктах пропуска через границу.