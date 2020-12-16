Лукашенко пообещал "драться" за Белоруссию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет "драться" за страну, пока "последний омоновец" и "настоящий врач" не скажут, что он "свое дело сделал".

Такое мнение глава республики выразил на встрече с сотрудниками областной клинической больницы в Могилеве, видеофрагмент которой показал телеканал СТВ.

Также Лукашенко призвал не верить разговорам о том, что он "делает конституцию под себя" и пообещал, что в стране "все будут решать граждане".

Президент также призвал "сохранить страну для внуков" и выразил уверенность, что так и будет. Кроме того, он указал, что Белоруссия "будет востребована как страна", поскольку это "центр Европы, центр цивилизации".

Ранее Лукашенко заявлял, что в республике готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибло несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.