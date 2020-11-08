Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой

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Фото: TASS/EPA/NIKOLAI PETROV
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что с запуском атомной электростанции Белоруссия становится ядерной державой.
Слова президента прозвучали во время церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС. "Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", – цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Строительство АЭС ведется рядом с городом Островец по российскому проекту и за счет госкредита РФ в объеме до 10 миллиардов долларов. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года, в второго – в 2022 году.
МИД Литвы призвал приостановить работу до тех пор, пока не будут выполнены "стандарты ядерной безопасности и экологические требования". Парламент Литвы ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.
Ранее белорусский лидер негативно оценил выборы президента США. В частности, Лукашенко назвал голосование "позорищем" и "издевательством над демократией".
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