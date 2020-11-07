Лукашенко назвал позорищем выборы президента в США

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Белорусский лидер Александр Лукашенко негативно оценил выборы президента США, которые состоялись 3 ноября.



"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", – приводит слова Лукашенко ТАСС.



Он напомнил, что западные страны не признали свободными прошедшие в августе президентские выборы в Белоруссии и призвали к повторному голосованию.

Президент Белоруссии выразил мнение, что партнеры и союзники США не будут выдвигать аналогичные требования в отношении США.

Ранее действующий американский президент Дональд Трамп сказал, что намерен противостоять нарушениям при подсчете голосов на выборах президента и готов обратиться в Верховный суд.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Ранее в штабе кандидата в президенты США Джо Байдена заявили о его победе на выборах. Там также говорили, что не беспокоятся из-за возможных обращений в суд действующего президента Дональда Трампа, представляющего республиканцев.