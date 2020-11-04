Трамп лидирует в ключевом штате Флорида после обработки 94% голосов – СМИ

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Действующий президент США Дональд Трамп побеждает кандидата от демократов Джо Байдена в ключевом штате Флорида. Об этом пишет ТАСС.

По информации СМИ, на данный момент обработано 94% голосов.

Сообщается, что Трамп получил 51,2% голосов избирателей. При этом Байдена поддержали 47,8% проголосовавших.

Данные о победе Трампа подтвердил также сенатор-республиканец Рикк Скотт.

"Мы приложили усилия, чтобы штат достался президенту Трампу и избиратели пришли на выборы", – заявил сенатор.

По мнению экспертов, победа Трампа во Флориде обеспечит ему переизбрание.

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Трамп и Байден пока не выявили явного фаворита в гонке за пост главы страны.

По имеющимся данным, оба претендента продолжают активное противостояние в большинстве из штатов.

Ранее Трамп отреагировал на первые результаты выборов в США. В частности, действующий глава государства поблагодарил своих избирателей.