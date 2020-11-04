Трамп лидирует по первым результатам выборов президента США

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Дональд Трамп вышел в лидеры на выборах президента США. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что на данный момент обработан 1% бюллетеней.

Сообщается, что в Индиане Трамп набрал порядка 30 тысяч голосов. За Байдена проголосовали 12 тысяч избирателей. В Кентукки действующий президент набрал 10 тысяч голосов против 2,8 тысяч у Байдена.

В Нью-Гэмпшире также назвали первые итоги выборов. У Трампа 16 голосов, у Байдена - 10.

Выборы начались в США 3 ноября. Граждане страны могут проголосовать за кандидата от республиканцев Дональда Трампа или за представителя демократов Джозефа Байдена.